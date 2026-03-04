“الخارجية” التركية تستدعي السفير الإيراني في أنقرة

وزارة الخارجية التركية

استدعت وزارة الخارجية التركية سفير إيران في أنقرة محمد حسن حبيب الله زاده للإعراب عن استيائها حيال ذخيرة باليستية تم تحييدها بعدما أطلقت من إيران ورصدت متجهة نحو الأجواء التركية.

وذكرت مصادر دبلوماسية اليوم الأربعاء أنه تم إبلاغ السفير حبيب الله زاده خلال استدعائه إلى مقر الوزارة استياء تركيا وقلقها حيال الحادث.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في بيان اليوم أنه تم رصد صاروخ باليستي أطلق من إيران وكان متجها نحو المجال الجوي التركي بعد عبوره المجالين الجويين العراقي والسوري مشيرة إلى أنه تم تحييده في الوقت المناسب بواسطة عناصر الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) المنتشرة في شرق البحر المتوسط.