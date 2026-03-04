“الإعلام” تحيل مخالفين للقوانين الإعلامية إلى النيابة العامة وتدعو الجميع للتحلي بالمسؤولية والمهنية وتغليب المصلحة الوطنية

مبنى وزارة الإعلام

أعلنت وزارة الإعلام الكويتية اليوم الأربعاء إحالة مخالفين للقوانين المنظمة للعمل الإعلامي إلى النيابة العامة داعية الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والمهنية وتغليب المصلحة الوطنية.

وقالت وزارة الإعلام في بيان صحفي إنه في ظل المستجدات الراهنة فقد تابعت ما تم تداوله من أخبار غير صحيحة وإشاعات عبر بعض الوسائل والمنصات الإعلامية بما يخالف القوانين المنظمة للعمل الإعلامي ويؤدي إلى تضليل الرأي العام “وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة بصفتها جهة الاختصاص لاتخاذ ما يلزم وفقا للقانون”.

وشددت على أن “حرية الرأي والتعبير مكفولة في إطار القانون ومقترنة بالمسؤولية المهنية وتحري الدقة والمصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية”.

ودعت جميع المؤسسات الإعلامية ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى التحلي بروح المسؤولية والمهنية وتغليب المصلحة الوطنية بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار.

سائلة المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.