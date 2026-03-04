وزيرة الشؤون تقوم بجولة ميدانية في دور الرعاية للاطلاع على خطة الطوارئ والاطمئنان على النزلاء

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة بجولة ميدانية في مجمع دور الرعاية الاجتماعية

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة بجولة ميدانية في مجمع دور الرعاية الاجتماعية شملت دار المسنين وذلك للاطلاع على مستوى الجاهزية وخطط الطوارئ المعتمدة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الشؤون اليوم الأربعاء فقد اطلعت الحويلة خلال الجولة التي جاءت رفقة عدد من القياديين في الوزارة على تفاصيل خطة الطوارئ والإجراءات المتبعة للتعامل مع مختلف الحالات حيث استمعت إلى شرح من المسؤولين حول آليات العمل ومستوى الاستعداد لضمان سلامة النزلاء واستمرار تقديم الخدمات لهم بكفاءة.

واطمأنت على أوضاع كبار السن والأطفال نزلاء دور الرعاية وتفقدت الخدمات الأساسية المعيشية والصحية والاجتماعية المقدمة لهم مؤكدة الحرص على توفير أعلى مستويات الرعاية والاهتمام بهم.

وأكدت الحويلة أن الوزارة تتابع بشكل مستمر جاهزية دور الرعاية وجميع مرافقها مشددة على أهمية العمل الميداني والتنسيق المستمر لضمان سلامة النزلاء واستمرار تقديم أفضل الخدمات في مختلف الظروف ومشيدة في الوقت نفسه بجهود جميع العاملين في الميدان.