“الخارجية” تسلم القائم بالأعمال العراقي مذكرة احتجاج إثر الاعتداءات التي شنتها فصائل مسلحة عراقية على دولة الكويت

نائب وزير الخارجية بالوكالة السفير عزيز الديحاني والقائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت زيد شنشول

سلمت وزارة الخارجية ‏ممثلة بنائب وزير الخارجية بالوكالة السفير عزيز الديحاني القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت زيد شنشول مذكرة احتجاج على إثر الاعتداءات التي شنتها فصائل مسلحة عراقية والتي استهدفت الأراضي الكويتية في يوم أمس الثلاثاء.

وجدد السفير الديحاني وفق بيان (الخارجية) اليوم الأربعاء استنكار دولة الكويت وبأشد العبارات الممارسات الخطيرة التي تنتهك سيادتها وتعد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وتسببت في وقوع ضحايا في صفوف المدنيين والعسكريين إضافة إلى خسائر وأضرار مادية جسيمة.

وأكد أن شن هجمات على دولة الكويت باستخدام الأراضي العراقية أو أي أراض لدولة مجاورة يعتبر بمثابة جريمة عدوان مجرم في القانون الدولي ويتعارض مع مبادئ السلامة الإقليمية مشددا على أهمية اتخاذ جمهورية العراق لخطوات عملية وملموسة في معالجة وإيقاف تلك الاعتداءات.

كما أكد على حق دولة الكويت السيادي وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد لأمنها وبما يكفل ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي.