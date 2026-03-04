وزير الشباب والرياضة يؤكد جاهزية المنشآت الرياضية والشبابية لدعم خطط الدولة في ظل الأوضاع الراهنة

جانب من اجتماع وزير الشباب والرياضة بقياديين الهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للشباب

أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة اليوم الأربعاء الجاهزية التامة ورفع مستوى الاستعداد بجميع المنشآت الرياضية والشبابية وتسخير الإمكانات المتاحة لدعم خطط الدولة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وقال الوزير الجلاهمة في تصريح صحفي عقب اجتماع تنسيقي عقده مع قيادات ومسؤولي الهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للشباب “إنه تم استعراض آليات التنسيق الكامل وتوحيد الجهود بشأن خطة الإيواء والطوارئ المزمع تنفيذها الفترة المقبلة في ضوء الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة”.

وأوضح أن الجهات المعنية جاهزة لتفعيل خطط الطوارئ المعتمدة إذ يتم تحديث البيانات والإجراءات باستمرار إلى جانب تعزيز قنوات الاتصال والتنسيق الميداني بما يضمن سرعة الاستجابة وكفاءة التعامل مع أي مستجدات قد تفرضها الظروف الراهنة.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الجاهزية والتنسيق المشترك بين مختلف مؤسسات الدولة لا سيما قطاعي الشباب والرياضة باعتبارهما جزءا أصيلا من المنظومة الوطنية الداعمة لخطط الطوارئ والإيواء.

وأشار الجلاهمة إلى أن المنشآت الرياضية والشبابية في مختلف المحافظات تمثل رافدا مهما في خطط الإيواء لما تتمتع به من بنية تحتية وتجهيزات قادرة على استيعاب الأعداد وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لافتا إلى تكليف فرق ميدانية لمراجعة الاشتراطات الفنية ومتطلبات السلامة العامة والتأكد من توافر الاحتياجات اللوجستية الأساسية.

وحضر الاجتماع كل من مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله و نائب مدير عام (هيئة الرياضة) لقطاع الخدمات المؤسسية بالتكليف الدكتورة فاطمة سلمان ومدير عام الهيئة العامة للشباب بالتكليف ناصر الشيخ والوكيل المساعد لقطاع الأنشطة الشبابية بالتكليف في (هيئة الشباب) غازي الجلاوي.