أمين عام مجلس التعاون: الاعتداء الإيراني على ميناء الفجيرة عمل عدواني خطير وتصعيد سافر يهدد أمن المنطقة واستقرارها

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

اعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء عن إدانة مجلس التعاون واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف ميناء الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأكد البديوي في بيان أن هذا العمل العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو في مجلس التعاون وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وشدد على أن استهداف منشآت حيوية وبنى تحتية يعد سلوكا مرفوضا ومدانا بكل المقاييس ويعكس نهجا تصعيديا يضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار ويهدف إلى زعزعة أمن دول مجلس التعاون وتقويض استقرار أسواق الطاقة العالمية كما يشكل خطرا مباشرا على أمن الإمدادات الإقليمية والعالمية وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية.

ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة ووضع حد فوري للتصرفات غير المسؤولة التي تقوض الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما جدد تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفه صفا واحدا معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها والحفاظ على سلامة منشآتها الحيوية.