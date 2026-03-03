رئيس الجمارك يتفقد جاهزية غرفة التحكم والسيطرة ويطلع على آلية سير العمل والتنسيق المشترك

رئيس الإدارة العامة للجمارك يوسف النويف يتفقد جاهزية غرفة التحكم والسيطرة

تفقد رئيس الإدارة العامة للجمارك يوسف النويف اليوم الثلاثاء غرفة التحكم والسيطرة التابعة للجمارك للاطلاع على آلية سير العمل والتنسيق المشترك بين الإدارات الميدانية وغرفة العمليات.

وأكد النويف وفق بيان صادر عن الجمارك أهمية التنسيق الفوري بين الإدارات الميدانية وغرفة العمليات بما يضمن سرعة الاستجابة ومعالجة أي معوقات قد تطرأ مؤكدا ضرورة استمرار الانسيابية في حركة دخول وخروج البضائع وفق الإجراءات الجمركية المعتمدة.

وذكر البيان أن النويف اطلع على آلية الرصد لحركة تنقل البضائع بين المنافذ الجمركية مع التأكيد على كفاءة منظومة الربط الإلكتروني وتكامل الأدوار بين الإدارات المختصة بما يعزز سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات ويحافظ في الوقت ذاته على أعلى معايير الرقابة والتفتيش.

وأضاف أن الجولة التفقدية تأتي في إطار الحرص المستمر على رفع مستوى الجاهزية وتعزيز كفاءة الأداء لافتا إلى أن غرفة التحكم والسيطرة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الأداء الميداني بشكل مباشر بما يعكس التزامها بتطوير العمل الجمركي ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات دعما لحركة التجارة وحماية لأمن البلاد.

ورافق رئيس (الجمارك) خلال جولته نائب الرئيس لشؤون المنافذ والبحث والتحري الجمركي صالح العمر.