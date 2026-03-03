دولة الكويت تدين الهجوم الإيراني الغاشم على مبنى السفارة الأمريكية في الرياض

وزارة الخارجية

‏أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الثلاثاء عن إدانة دولة الكويت واستنكارها بأشد العبارات الهجوم الإيراني الغاشم الذي استهدف مبنى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقالت (الخارجية) في بيان لها إن ذلك يعد انتهاكا صارخا لجميع الأعراف والقوانين الدولية بما فيها اتفاقيتا جنيف لعام 1949 وفيينا لعام 1961 للعلاقات الدبلوماسية التي تمنح الحصانة للمباني الدبلوماسية وموظفيها حتى في حالات النزاع المسلح.

وأكدت وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.