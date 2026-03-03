وزير الخارجية يتلقى اتصالات من نظرائه في البرتغال وصربيا والبرازيل وإيرلندا

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح

تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء اتصالات هاتفية من وزير الدولة ووزير الخارجية في الجمهورية البرتغالية الصديقة باولو رانجيل ووزير خارجية جمهورية صربيا الصديقة ماركو دجوريتش ووزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة ماورو فييرا ووزيرة الخارجية والتجارة والدفاع في جمهورية إيرلندا الصديقة هيلين ماكنتي.

وأكد وزير الدولة ووزير الخارجية في الجمهورية البرتغالية الصديقة باولو رانجيل خلال اتصاله إدانة العدوان الإيراني الذي استهدف دولة الكويت ودول المنطقة وحق الدول التي تم استهدافها في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها.

كما أكد وزير خارجية جمهورية صربيا الصديقة ماركو دجوريتش خلال اتصاله إدانة العدوان الإيراني الذي استهدف دولة الكويت ودول المنطقة وحق الدول التي تم استهدافها في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها.

وأكد وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة ماورو فييرا خلال اتصاله إدانة العدوان الإيراني الذي استهدف دولة الكويت ودول المنطقة وحق الدول التي تم استهدافها في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها.

بدورها أعربت وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع في جمهورية إيرلندا الصديقة هيلين ماكنتي خلال اتصالها عن تضامن جمهورية إيرلندا مع دولة الكويت إزاء الهجوم الإيراني الذي استهدف البلاد والتأكيد على أهمية احترام سيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها.