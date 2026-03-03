وزير الخارجية التركي: القصف العشوائي “استراتيجية خاطئة” تنتهجها إيران

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

اعتبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مقابلة متلفزة الثلاثاء أن رد ايران العشوائي على أهداف في دول الخليج بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها، هو “استراتيجية خاطئة”.

وقال فيدان لقناة تي آر تي الرسمية إن “قصف ايران لدول عربية من دون أي تمييز، سلطنة عمان وقطر والكويت والبحرين والسعودية والامارات العربية المتحدة والأردن… هو في رأيي استراتيجية خاطئة تماما”.

واضاف أن هذا الامر “يزيد من الاخطار في المنطقة الى حد بعيد. ولكن، من وجهة نظر ايران نفسها أيضا، إنها استراتيجية خاطئة للغاية”.

وقال فيدان، إنّه يتعيّن على الولايات المتحدة أن تحصر هجماتها على إيران بتقويض قدراتها العسكرية، لأن السعي إلى تغيير النظام سيدخل المنطقة في “أخطار”.

وأوضح هاكان فيدان أن ضرب أهداف عسكرية وتغيير النظام هما الخياران الرئيسيان للحرب. وقال إن “الانتقال إلى الخيار الثاني (أي تغيير النظام) يعني إقحام المنطقة في سيناريوهات وأخطار مختلفة تماما”.