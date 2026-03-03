وكيل الحرس الوطني يتفقد محطة الدوحة الغربية

وكيل الحرس الوطني خلال تفقده محطة الدوحة الغربية المكلف بتأمينها منتسبو كتيبة حماية المنشآت الثالثة من لواء الحماية الاول

قام وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس اليوم الثلاثاء بزيارة تفقدية إلى محطة الدوحة الغربية المكلف بتأمينها منتسبو كتيبة حماية المنشآت الثالثة من لواء الحماية الاول.

وقال الحرس الوطني في بيان صحفي إن “الفريق الركن البرجس أكد خلال الزيارة أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية والانضباط بما يعزز قدرة وحدات الحرس الوطني على دعم وإسناد وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة والمساهمة في ترسيخ أمن واستقرار البلاد في ظل قيادتها الرشيدة”.

وأضاف أن الفريق الركن البرجس نقل إلى المنتسبين تحيات وتقدير قيادة الحرس الوطني واعتزازها بالدور الوطني الكبير الذي يقومون به لتأمين المواقع الحيوية وفي مختلف مواقع ووحدات الحرس الوطني مشيدا بالجاهزية العالية والروح المعنوية لمنتسبي الحرس الوطني.