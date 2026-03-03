وزيرة الشؤون: متابعة ميدانية على مدار الساعة تنفيذا لتوجيهات القيادة العليا

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اجتماعا مع وكيل الوزارة الدكتور خالد العجمي والقياديين أكدت خلاله أهمية المتابعة الميدانية المباشرة على مدار الساعة وعدم الاكتفاء بالتقارير الورقية تنفيذا لتوجيهات القيادة العليا.

وأكدت الحويلة بحسب بيان صادر عن (الشؤون) اليوم الثلاثاء ضرورة النزول إلى الميدان والاطلاع المباشر والمستمر على سير العمل في مختلف القطاعات التابعة للوزارة لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة أي ملاحظات بشكل فوري بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ معايير الجودة في الخدمات المقدمة.

ووفق البيان جرى خلال الاجتماع تنسيق خطة عمل متكاملة لمتابعة الجاهزية على مدار الساعة في جميع القطاعات والتأكد من انسيابية العمل واستمرارية الخدمات بما يعكس الالتزام بالمسؤولية الوطنية ويعزز ثقة المجتمع في منظومة الرعاية والخدمات الاجتماعية.