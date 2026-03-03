الخطوط الكويتية: نقل المواطنين الراغبين بالعودة إلى الكويت من المطارات المتاح التشغيل منها إلى جدة ثم استكمال رحلتهم برا

الخطوط الجوية الكويتية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية استعدادها لنقل المواطنين الكويتيين الراغبين بالعودة إلى الكويت الذين لديهم حجوزات وتذاكر مسبقة وفقا للمطارات المتاح التشغيل منها وذلك من خلال نقلهم إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية على أن يتم استكمال رحلتهم برا إلى دولة الكويت.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن اخر موعد لتسجيل الرغبات 6 مارس الحالي مبينة أن ذلك يأتي في إطار التزام الخطوط الكويتية بمسؤوليتها الوطنية وحرصها على تسهيل عودة أبناء الوطن في هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة بالتنسيق مع جهات الدولة المختصة.

وأضافت أنه يمكن التواصل مع خدمة العملاء لمزيد من الاستفسار من خلال الرقم (171) من داخل الكويت أو الرقم 0096524345555 (داخلي 171) من خارج الكويت مبينة أنه يمكن الاستفسار أيضا من خلال خدمة الواتساب الهاتفية عبر الرقم 009651802050.