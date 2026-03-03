سهل: جميع الخدمات الإلكترونية الحكومية تعمل بصورة طبيعية على مدار الساعة وسط جاهزية تشغيلية وتقنية

تطبيق "سهل"

أكد مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة الداخلية رئيس اللجنة التنفيذية للتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) العقيد بشار السيد هاشم أن (التطبيق) يواصل أداء مهامه بكفاءة واستقرار كاملين وأن جميع الخدمات الحكومية المتاحة عبره تعمل بصورة طبيعية على مدار الساعة في ظل جاهزية تشغيلية وتقنية تضمن استمرارية الأعمال دون انقطاع.

وقال هاشم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن (سهل) يرتكز على بنية تحتية رقمية متقدمة وأنظمة مرنة تمكن الجهات الحكومية من تقديم خدماتها بموثوقية عالية. وأوضح أن (التطبيق) يخضع لمنظومة حماية متكاملة وفق أعلى معايير الأمن السيبراني بما يحفظ سرية البيانات وسلامة المعلومات ويعزز ثقة المستخدمين.

وأضاف أنه تم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المعنية تم تفعيل إرسال تنبيهات فورية عبر (التطبيق) لذوي الإعاقة السمعية عند إطلاق صافرات الإنذار بما يضمن وصول التنبيهات العاجلة إليهم بصورة مباشرة وفورية بما يجسد التزام الدولة بمبدأ الشمولية وعدم استثناء أي فئة من قنوات التنبيه الرسمية.

من جانبها أكدت مراقب ضبط الجودة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية عضو اللجنة التنفيذية للتطبيق فجر الياسين في تصريح مماثل أن منظومة الإشعارات الفورية في (سهل) تعمل بكفاءة عالية وتشكل قناة رسمية معتمدة لإيصال الرسائل التنبيهية والتوعوية للمستخدمين في الوقت المناسب.

وأوضحت الياسين أن (المنصة) صممت لتكون أداة اتصال مباشرة وموثوقة بين الجهات الحكومية والمستفيدين بما يدعم سرعة الاستجابة ويضمن وصول المعلومة بدقة ووضوح خاصة في الحالات الطارئة.

بدورها أوضحت مراقب تطوير النظم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية عضو اللجنة التنفيذية للتطبيق أمينة عبدالرحيم في تصريح مماثل لـ(كونا) أن التطبيق يتميز بمرونة تقنية عالية تتيح استحداث خدمات جديدة أو تفعيل خصائص داعمة وفق متطلبات المرحلة.

وأكدت عبدالرحيم أن فرق العمل الفنية والتشغيلية تتابع أداء المنظومة الرقمية بشكل مستمر لضمان استدامة الخدمات وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية بما يخدم المواطنين والمقيمين ويعزز الثقة في الخدمات الحكومية الرقمية.