الداخلية: منع التصوير الجوي وتشغيل طائرات “درون” نهائيا حتى إشعار آخر نظرا للظروف الراهنة بالبلاد والمنطقة

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء منع التصوير الجوي وتشغيل طائرات (درون) بشكل نهائي حتى إشعار آخر وذلك في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة وحرصا على دعم الجهود الأمنية وضمان عدم التأثير على سير العمل الميداني.

وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي أنه “يحظر تنفيذ أي أعمال تصوير جوي في جميع أنحاء البلاد لما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية مباشرة على سير الإجراءات الأمنية وإرباك العمل الميداني والتأثير على جاهزية الجهات المختصة في أداء مهامها”.

وشددت على أن هذا المنع “نافذ بشكل فوري وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون ضد كل من يخالف أو يتجاوز هذه التعليمات وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة”.