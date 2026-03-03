“الشؤون” تؤكد استقرار المخزون الاستراتيجي في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وعمل منظومة الإمداد بكامل طاقتها

وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. خالد العجمي خلال اطلاعه على سير العمل بالجمعيات التعاونية عبر غرفة التحكم المركزية

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي اليوم الثلاثاء استقرار المخزون الاستراتيجي في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وعمل منظومة الإمداد بكامل طاقتها التشغيلية لضمان استمرارية توافر السلع والمنتجات.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به العجمي خلال اطلاعه على سير العمل بالجمعيات التعاونية عبر غرفة التحكم المركزية بضاحية عبدالله السالم بحضور الوكيل المساعد لقطاع المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف الدكتور سيد عيسى.

وقال العجمي إن هذه الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما وقرارات مجلس الوزراء لتعزيز الجاهزية وحماية الأمن الغذائي.

وأوضح أن غرفة التحكم المركزية شهدت نقلة نوعية بتعليمات من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة عبر استكمال التحول الرقمي الشامل للمنظومة الرقابية.

وأضاف أن هذا التحول يضمن ربطا مباشرا مع الجمعيات التعاونية وتدفقا للبيانات يعزز كفاءة المتابعة وسرعة اتخاذ القرار إلى جانب التكامل الرقمي مع وزارتي التجارة والداخلية لدعم استقرار السوق المحلي.

وأشار إلى أن فرق العمل تتابع على مدار الساعة توافر السلع والمنتجات في مختلف المناطق بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان استدامة الإمدادات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

ودعا الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات والتهافت غير المبرر على السلع مؤكدا أن منظومة التعاونيات تشهد انضباطا كاملا في الأداء والإمداد لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين.