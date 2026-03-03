سمو رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا من المستشار النمساوي أدان خلاله الهجمات الإيرانية التي استهدفت البلاد

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا كريستيان شتوكر

تلقى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من معالي المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا الصديقة كريستيان شتوكر أعرب خلاله عن إدانته للهجمات الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الكويت وتأييد بلاده لكل الاجراءات والقرارات التي تتخذها لحماية أمنها وسلامة أراضيها.

كما عبر المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا خلال الاتصال عن بالغ تعازيه وصادق مواساته باستشهاد فردين من منتسبي الجيش الكويتي وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

هذا وقد أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن شكره لهذه المبادرة الطيبة مثمنا موقف جمهورية النمسا الصديقة الداعم لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا مع كل ما من شأنه حفظ أمنها وسيادتها.