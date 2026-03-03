النائب الأول ووزير الداخلية ووزير الدفاع يتابعان آخر المستجدات في غرفة اتخاذ القرار

تابع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ووزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله الصباح اليوم الثلاثاء في غرفة اتخاذ القرار وبحضور عدد من القيادات الأمنية آخر المستجدات وتطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية.

وشدد الشيخ فهد اليوسف الصباح في بيان صادر عن (الداخلية) على الاستمرار في رفع مستوى الجاهزية وتعزيز التنسيق المشترك بين جميع الجهات المعنية مؤكدا أن أمن الوطن مسؤولية مشتركة تتطلب اليقظة الدائمة والعمل المتواصل لحماية البلاد وصون مقدراتها.

وذكر البيان أنه تم استعراض أوجه التعاون المشترك وتعزيز مستويات الجاهزية ورفع كفاءة التنسيق الميداني بين مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستعداد للتعامل مع أي مستجدات وفق الخطط المعتمدة.

وأضاف أنه تم التأكيد على أهمية المتابعة الدقيقة للتطورات في المنطقة ورفع تقارير دورية بالمستجدات وتطبيق القانون بكل حزم وعدالة على الجميع دون استثناء بما يعزز هيبة الدولة ويحفظ الأمن والاستقرار.

وأفاد بأنه تم التشديد على ضرورة الجاهزية الميدانية الكاملة وتسخير جميع الإمكانات البشرية والفنية ورفع مستوى التنسيق اللحظي بين الجهات المعنية بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وحسن إدارة أي طارئ وفق أعلى درجات الانضباط والاحترافية.