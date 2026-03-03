سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الهندي الذي أدان الهجمات الإيرانية السافرة على الكويت

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس مجلس الوزراء بجمهورية الهند ناريندرا مودي

تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من معالي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة ناريندرا مودي أدان خلاله بشدة الهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الكويت معتبرا إياها انتهاكا صارخا للسيادة والقانون الدولي مؤكدا دعم بلاده الكامل وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها الكويت لحفظ سيادتها وأمنها.

ونقل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال الاتصال تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة معبرا سموه عن خالص شكره لمعالي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة ناريندرا مودي على هذه البادرة والموقف الثابت الداعم لأمن دولة الكويت واستقرارها.