بدر الخرافي: استمرارية الاتصالات مسؤولية وطنية عظيمة قبل أن تكون التزاماً تشغيلياً

عمر العمر يتوسط بدر الخرافي ود. خالد الزامل ومسؤولي زين في مقر الشركة

استقبل نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر سعود العمر، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات د. خالد الزامل، في زيارة لمقر الشركة الرئيسي تعرّفوا خلالها على جاهزية مركز عمليات الشبكة والخطط التشغيلية المُعتمدة لضمان استمرار خدمات الاتصالات في البلاد في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

جاءت هذه الزيارة ضمن مسار التعاون الدائم بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وتعزيز تكامل الجهود الوطنية خلال هذه المرحلة، وخلال الجولة، قدمت زين عرضاً شاملاً لمنظومة الاستعداد التي تطبقها لرفع جاهزية الشبكة، وتفعيل فرق العمل على مدار الساعة بما يكفل الحفاظ على كفاءة الخدمات واستقرارها في مختلف الظروف.

وأكدت الشركة استمرار تنسيقها المباشر مع الجهات الحكومية المختصة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، لضمان مواءمة خطط الطوارئ مع منظومة الاستعداد الوطنية، والقدرة على التعامل السريع والفعّال مع أي مستجدات.

في هذا السياق، شدد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي على أن “هذه الزيارة تُجسد جدوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأوقات الاستثنائية، وتؤكد الثقة بالدور المحوري الذي تقوم به شركات الاتصالات في تعزيز الجاهزية الوطنية وصون استمرارية الخدمات الحيوية التي يعتمد عليها المجتمع.”

وأضاف الخرافي قائلاً “إن ضمان استمرارية الاتصالات في مثل هذه الظروف ليس مجرد واجب تشغيلي، بل مسؤولية وطنية كبرى، فالخدمة في هذه الأوقات تتحوّل إلى شريان أساسي يدعم الأمن والاستقرار، ويضاعف التزامنا تجاه الوطن”.

واختتم بقوله: “إن سلامة موظفينا واستمرارية الخدمات للعملاء ستبقيان في صدارة أولوياتنا، ونؤكد ثقتنا الكاملة بجهود كافة مؤسسات الدولة وكفاءة أجهزتها، ونُحيي بكل تقدير أبطال الصفوف الأمامية على ما يبذلونه من جهود وتضحيات، سائلين المولى الله أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.”

الخرافي يُطلع العمر على الجاهزية التشغيلية لمركز عمليات الشبكة

وأكدت زين أن استثماراتها المتواصلة في تطوير البنية التحتية على مدى السنوات الماضية مكّنتها من بناء شبكة أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة، بما يضمن استمرارية الأعمال والخدمات حتى في أصعب الظروف.

كما شددت الشركة على أن فرقها الفنية والإدارية في كامل الجاهزية للتعامل مع مختلف السيناريوهات، ضمن منظومة تشغيل مرنة ترتكز على تعدد المسارات والبدائل الفنية، إلى جانب تحديث خطط الاستجابة الداخلية بصورة مستمرة بما يتلاءم مع تطورات المرحلة، مع الحفاظ على أعلى مستويات التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية.

وتولي زين في هذا الإطار أهمية خاصة لحماية الأنظمة وتعزيز الأمن السيبراني بالتوازي مع الجاهزية التشغيلية، بما يضمن سلامة الشبكة واستقرار الخدمات في مختلف الأوقات.

وتنظر زين إلى مسؤوليتها خلال هذه المرحلة من منظور وطني شامل، ينطلق من التزامها بوضع جميع إمكانياتها التقنية والبشرية في خدمة الكويت، والعمل بتناغم كامل مع الجهات الرسمية المختصة لضمان تكامل الجهود وسرعة الاستجابة وفاعلية التنفيذ، مشيرةً أن خبراتها السابقة في إدارة الأزمات، بما في ذلك ما اكتسبته خلال جائحة كورونا، أسهمت في ترسيخ نموذج تشغيلي أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية.

وفي إطار إجراءاتها الاستباقية خلال الأزمة الحالية، فعّلت زين نظام العمل عن بُعد لمعظم موظفيها بما يضمن سلامتهم واستمرارية أعمالها التشغيلية والإدارية بكفاءة عالية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم النفسي لهم عبر جلسات استشارية وعلاجية مجانية مع مركز الكويت للاستشارات.

كما بادرت إلى تقديم مزايا مجانية لإنترنت التجوال والمكالمات المحلّية والدولية والرسائل النصية القصيرة لعملائها المتواجدين خارج الكويت حتى يوم الخميس لإبقائهم على تواصل مع أحبّائهم خلال هذه الفترة، ومساعدتهم على البقاء على اتصال مع عائلاتهم ومتابعة المستجدات بسهولة واطمئنان.

كما أطلقت زين بالتعاون مع بنك الدم الكويتي مبادرة توعوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية التبرع بالدم وتعزيز المخزون الوطني خلال هذه المرحلة، وذلك عبر منصاتها على شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة، في خطوة تجسد التزامها بدورها المجتمعي والوطني، وحرصها على تسخير قنواتها وإمكاناتها لدعم الجهود الإنسانية والرسمية في البلاد.