قيادة “سنتكوم”: دمرنا مراكز قيادة وسيطرة تابعة للحرس الثوري الايراني وقدرات دفاع جوية ايرانية

لقيادة المركزية الامريكية "سنتكوم"

أعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) تدمير مراكز قيادة وسيطرة تابعة للحرس الثوري الايراني وقدرات دفاع جوية ايرانية خلال العمليات العسكرية الامريكية المستمرة ضد ايران.

وذكرت (سنتكوم) في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (اكس) مساء أمس الاثنين أن “بنك الاهداف العسكرية شمل مطارات عسكرية ومواقع اطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة”.

وأكدت أن “الجيش الامريكي سيواصل اتخاذ اجراءات حاسمة ضد التهديدات الوشيكة التي يشكلها النظام الإيراني”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد يوم أمس ايران بضربات شديدة في اطار العملية العسكرية التي تشنها بلاده منذ فجر السبت الماضي مشيرا إلى أن “الموجة الكبرى” لم تأت بعد.