حزب الله يعلن استهداف ثلاث قواعد عسكرية للاحتلال ردا على الغارات على لبنان

حزب الله

أعلن حزب الله الثلاثاء استهدافه ثلاث قواعد عسكرية للاحتلال، “ردا” على الغارات المتواصلة على لبنان بما في ذلك معقله في ضاحية بيروت الجنوبية، في تصعيد أعقب هجومه على موقع عسكري جنوب حيفا “ثأرا” لمقتل المرشد الأعلى في ايران علي خامنئي.

وأورد الحزب في ثلاث بيانات أنه “ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة”، استهدف مقاتلوه بالمسيرات الانقضاضية كلا من قاعدة رامات دافيد الجوية، وقاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية في شمال اسرائيل. كما استهدف بصلية صاروخية قاعدة نفح في الجولان السوري المحتل.