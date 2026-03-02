النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يترأس اجتماعا في غرفة عمليات الدفاع المدني المشتركة

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح لدى زيارته غرفة عمليات الدفاع المدني

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الإثنين اجتماعا في غرفة عمليات الدفاع المدني المشتركة مع كافة جهات الدولة المعنية وذلك في إطار حرص القيادة العليا بوزارة الداخلية على المتابعة الميدانية والوقوف على الاستعدادات للتعامل مع مختلف الظروف.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن الشيخ فهد اليوسف اطلع على آلية العمل المتبعة داخل الغرفة واستمع إلى شرح مفصل من قبل ممثلي جهات الدولة المعنية المتواجدين حول المهام والواجبات المنوطة بكل جهة وكيفية التفاعل الفوري مع البلاغات وإدارة الأحداث وفق الخطط الموضوعة لضمان سرعة الاستجابة.

وأشاد الشيخ فهد اليوسف بمستوى التنسيق العالي والتعاون المثمر بين كافة الجهات المتواجدة معربا عن تقديره للجهود المبذولة والعمل بروح الفريق الواحد ما ينعكس إيجابا على كفاءة الأداء الميداني والقدرة على مواجهة أي طوارئ باحترافية وتكامل.

ووجه في ختام الاجتماع بضرورة استمرار هذا النهج التكاملي والحفاظ على أقصى درجات اليقظة والاستعداد مؤكدا أن تضافر الجهود وحماية الأرواح والممتلكات هي الأولوية القصوى متمنيا للجميع التوفيق في أداء واجبهم الوطني.