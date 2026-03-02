الشيخ فهد اليوسف: لن نتهاون في إجراءاتنا ضد كل من يقوم بتصوير اعتراض الصواريخ وهدفنا تعزيز الطمأنينة

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباحخلال زيارته لغرفة العمليات التابعة للادارة العامة للدفاع المدني

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الإثنين عدم التهاون في تطبيق الإجراءات تجاه كل من يقوم بتصوير اعتراض الصواريخ في الأجواء أو بث المقاطع ونشرها مشددا على أن هدفه الأسمى هو تعزيز الطمأنينة لدى كل من يعيش على أرض البلاد.

ودعا الشيخ فهد اليوسف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) وقناة الأخبار على هامش زيارته لغرفة العمليات التابعة للادارة العامة للدفاع المدني إلى عدم نشر أي صور أو مقاطع غير صادرة عن الجهات المختصة والاكتفاء بالبيانات الرسمية موضحا أن ما يستدعي النشر سيتم الإعلان عنه من قبل قنوات الدولة الرسمية وأن ما لا يقتضي ذلك لا يجوز تداوله من قبل الأفراد.

وقال إن الوزارة لن تسمح بأي تجاوز ولن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتطبيق القانون على أي شخص أيا كان موقعه أو صفته مشيرا إلى أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الدولة حفاظا على المصلحة العامة.

وأضاف الشيخ فهد اليوسف أنه تم إصدار بيان رسمي لقطع الطريق أمام الشائعات وما يتم تداوله من مواد مصورة بشكل غير مسؤول مشيرا إلى أن مختلف الجهات الحكومية مجتمعة اليوم في غرفة اتخاذ القرار لخدمة الكويت وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

وأوضح أن البلاغات التي ترد إلى هذه الغرفة يتم التعامل معها بشكل فوري وإحالتها إلى الجهات المعنية كما يقوم منتسبو (الدفاع المدني) بتفعيل صافرات الإنذار لحماية الأرواح والممتلكات ما يضمن أداء المهام المنوطة بها لخدمة المواطنين والمقيمين.

وأكد الشيخ فهد اليوسف أن الأوضاع في البلاد مطمئنة وتسير بصورة طبيعية مشددا على أن ما تشهده البلاد من ظرف طارئ سيتم تجاوزه وأن جميع الجهات المعنية تؤدي دورها على أكمل وجه بروح المسؤولية والتنسيق المشترك.

وتوجه بالشكر إلى كافة المتواجدين في غرفة اتخاذ القرار على جهودهم المتواصلة على مدار الساعة في خدمة الكويت.