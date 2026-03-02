×
سمو رئيس مجلس الوزراء يتفقد مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية برفقة وزير الصحة

قام سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية إلى مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية برفقة وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي.

واطلع سمو رئيس مجلس الوزراء على جاهزية ومستوى المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية ومدى استعداد وكفاءة المنظومة الصحية لمواجهة مختلف الظروف وحالات الطوارئ.

واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح من المسؤولين حول آليات التخزين والتوزيع ونظم الرقابة المتبعة لضمان توفر الأدوية وفق أعلى المعايير المعتمدة إضافة إلى الخطط الموضوعة لتأمين الاحتياجات الدوائية وتعزيز المخزون الاستراتيجي بما يضمن استدامته وتلبيته لمتطلبات المواطنين والمقيمين.

