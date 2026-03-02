سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من الرئيس العراقي اطمأن خلاله على دولة الكويت وقيادتها وشعبها

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد

تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا مساء اليوم من فخامة الرئيس عبداللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق اطمأن خلاله فخامته على دولة الكويت وقيادتها وشعبها الكريم، أكد فخامته خلال الاتصال أهمية الحفاظ على الأمن المشترك ورفض جمهورية العراق الشقيق كل ما من شأنه ان يضر دولة الكويت خلال التوترات الأمنية في المنطقة منوها فخامته على ضرورة تضافر الجهود لتجاوز هذه الأزمة بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.

هذا وقد نقل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال الاتصال تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لفخامته، معبرا سموه عن خالص شكره على هذه البادرة الأخوية الطيبة.