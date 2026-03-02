وكيل وزارة الداخلية: جاهزية عالية للتعامل مع مختلف الأحداث وأمن الوطن وسلامة مواطنيه ومقيميه على رأس أولوياتنا

وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب خلال زيارته غرفة اتخاذ القرار والغرفة الخاصة بالإدارة العامة للدفاع المدني

أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب اليوم الاثنين جاهزية منتسبي وزارة الداخلية العالية في التعامل مع مختلف الأحداث في ضوء ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات مشددا على أن أمن الوطن وسلامة مواطنيه ومقيميه تأتي على رأس أولوياتها.

جاء ذلك في تصريح أدلى به اللواء الوهيب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) وقناة الأخبار على هامش زيارته غرفة (اتخاذ القرار) والغرفة الخاصة بالإدارة العامة للدفاع المدني للاطلاع على آلية سير العمل.

وحذر اللواء الوهيب من خطورة تصوير المواقع والتطورات التي تحدث مبينا أنها قد تتسبب إثارة الذعر والقلق في نفوس المواطنين والمقيمين لافتا إلى أن (الداخلية) بالمرصاد لكل من يقوم بمثل هذه التصرفات للتعامل معه وإحالته للجهات المختصة.

وأضاف “سنضع حدا لتلك التصرفات الخاطئة وبالفعل فقد تم التعامل مع عدة أشخاص وإحالتهم إلى جهات الاختصاص حتى يكونوا عبرة”.

وتابع “إننا نفترض أن هناك خلايا نائمة أو خلايا لها توجهات أخرى ونحن لها بالمرصاد” داعيا إلى ضرورة تحري الدقة فيما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة ومؤكدا أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمعتمدة.

وبين اللواء الوهيب أنه ومنذ اللحظات الأولى فعلت وزارة الداخلية الغرفة الخاصة بالإدارة العامة للدفاع المدني والتي تضم مختلف جهات الدولة المدنية والعسكرية تنفيذا لتوجيهات القيادة العليا في البلاد ولتلبية احتياجاتهم وتسهيل أمورهم والتعامل مع مختلف الحالات.