سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من الرئيس المالديفي أدان خلاله الهجمات الإيرانية السافرة على دولة الكويت

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس جمهورية المالديف الدكتور محمد معزو

تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس الدكتور محمد معزو رئيس جمهورية المالديف الصديقة أدان خلاله بشدة الهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الكويت معتبرا إياها انتهاكا صارخا للسيادة والقانون الدولي ومؤكدا فخامته دعم بلاده الكامل وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها الكويت لحفظ سيادتها وأمنها.

ونقل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال الاتصال تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لفخامته معبرا سموه عن خالص شكره على هذه البادرة والموقف الداعم لأمن دولة الكويت واستقرارها.