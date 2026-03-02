سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الباكستاني أدان خلاله الهجمات الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الكويت

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس مجلس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف

تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا مساء اليوم من معالي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد شهباز شريف أدان خلاله الهجمات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الكويت.

هذا وقد أعرب معاليه خلال الاتصال عن استنكار وإدانة جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة الشديدين لهذا التعدي الأثم والذي يعد انتهاكا صارخا لسيادة وأمن دولة الكويت ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مؤكدا على رفضه تلك الاعتداءات والتي تشكل تهديدا للمنشآت المدنية والمدنيين في دولة الكويت.

كما أكد معاليه دعمه لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا وتأييده لكافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها لحفظ سيادتها واستقرار أمنها.

هذا وقد نقل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال الاتصال تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الاسلامية الصديقة وبالغ تقديره على الموقف الثابت ودعم دولة الكويت قيادة وشعبا لصون أمنها واستقرارها.

كما عبر سموه حفظه الله عن خالص شكره لمعالي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد شهباز شريف على هذه البادرة متمنيا لمعاليه موفور الصحة وتمام العافية.