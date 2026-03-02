الداخلية: رصد وضبط أشخاص متورطين في مخالفات جسيمة تمس أمن المجتمع واستقراره

وزارة الداخلية

قالت وزارة الداخلية الكويتية إن الأجهزة الأمنية المختصة ممثلة في قطاع الأمن الجنائي تمكنت من رصد وضبط عدد من الأشخاص المتورطين في ارتكاب مخالفات جسيمة تمس أمن المجتمع واستقراره مبينة أن الضبطيات شملت مجموعة من الأفراد الذين قاموا بتصوير أحداث وتداول مقاطع مرئية بشكل غير قانوني مما ساهم في إثارة الفوضى وتضليل الرأي العام وبث الخوف في نفوس المواطنين والمقيمين.

وقالت (الداخلية) في بيان اليوم الإثنين إن قطاع الأمن الجنائي نجح في إلقاء القبض على عدد من الأشخاص لقيامهم بنشر محتويات تتضمن تعاطفا مع منظمات إرهابية عبر الحسابات الشخصية ووسائل التواصل الاجتماعي مؤكدة استمرار أجهزتها الأمنية في عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة لكافة منصات التواصل الاجتماعي وميادين العمل وأنها لن تتوقف عن ملاحقة كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين.

وأفادت بمباشرة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المضبوطين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

ونوهت إلى أنها قد حذرت مسبقا في بياناتها السابقة من ارتكاب مثل هذه الممارسات المجرمة وأنها لن تتهاون مطلقا في التصدي لكل من يحاول العبث بأمن البلاد.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية بالدولة فقط وتغليب المصلحة الوطنية من خلال عدم تداول أو إعادة نشر المقاطع غير الموثوقة.

وشددت على الالتزام التام بعدم تصوير الأحداث الجارية في الميدان أو تداول مقاطعها وتصوير الجهات المعنية أثناء أداء مهامهم تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون ولعدم عرقلة الجهود الأمنية حفظا لأمن الكويت وأمانها “‏حفظ الله الكويت وشعبها وأدام عليها نعمة الأمن والأمان”.