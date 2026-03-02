وزيرة الشؤون: منظومة الرعاية الاجتماعية تعمل بكامل طاقتها وجاهزيتها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الإثنين أن منظومة الرعاية الاجتماعية في دولة الكويت تعمل بكامل طاقتها وجاهزيتها على مدار الساعة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان أعلى مستويات الرعاية للفئات الأولى بها.

وقالت الحويلة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ الاستقرار الاجتماعي وصون كرامة كبار السن وذوي الإعاقة والفئات المستفيدة من خدمات الرعاية مبينة أن (الوزارة) والجهات المعنية تترجم هذه التوجيهات إلى خطط عمل ميدانية وإجراءات تشغيلية متكاملة على أرض الواقع التزاما بالمسؤولية الوطنية والإنسانية تجاه المشمولين بمظلة الرعاية.

وأوضحت أن وزارة الشؤون الاجتماعية تواصل تنفيذ خطط الاستعداد والمتابعة في دور رعاية كبار السن ومرافق الإيواء والرعاية الاجتماعية مع تعزيز المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والغذائية والاحتياجات اليومية ومراجعة أنظمة السلامة والصيانة الدورية وضمان الجاهزية التشغيلية الكاملة للكوادر العاملة.

وذكرت أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تتابع بدورها تنفيذ خطط الجاهزية في دور الرعاية والإيواء التابعة لها بما يضمن استمرارية الخدمات التأهيلية والصحية والاجتماعية لذوي الإعاقة وفق أفضل المعايير وتوفير بيئة آمنة ومستقرة تراعي احتياجاتهم المختلفة.

وأفادت بأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يواصل متابعة السياسات والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة والطفولة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود الوطنية وترسيخ منظومة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة.

وأكدت الحويلة أن جميع الجهات تعمل بروح الفريق الواحد في إطار وطني متكامل يضع سلامة المستفيدين وجودة الخدمات في مقدمة الأولويات.

كما أكدت أن “دولة الكويت بقيادتها الحكيمة مستمرة في دعم منظومة الرعاية الاجتماعية وتعزيز مقومات الاستقرار والطمأنينة في المجتمع”.