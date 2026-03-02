الصحة: استقبال 19 حالة إصابة جديدة معظمها حالات مستقرة

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين استقبال 19 حالة إصابة جديدة متفاوتة الدرجة ومعظمها حالات مستقرة مؤكدة أن المنظومة الصحية الوطنية تواصل أداءها بكفاءة وثبات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي إن مستشفى الجهراء استقبل 18 حالة عبر قسم الطوارئ فيما استقبل مستشفى العدان حالة واحدة موضحا أن الفرق الطبية باشرت التعامل معها فور وصولها ووفق أعلى معايير الاستجابة السريعة والحالات تحت الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد السند أن المنظومة الصحية الوطنية تواصل أداءها بكفاءة وثبات إذ استؤنف العمل في العيادات الخارجية في مختلف المنشآت الصحية وعادت لاستقبال المرضى وفق المواعيد المقررة كما تواصل مراكز الرعاية الصحية الأولية تقديم خدماتها خلال الأوقات الاعتيادية في جميع محافظات البلاد، تعزيزًا لجاهزية الخطوط الأمامية للرعاية.

وأفاد بأن صرف الأدوية في المستشفيات يتم وفق المواعيد المسبقة مبينا أنه تم استئناف العمليات غير الطارئة المجدولة في المراكز الطبية التخصصية فيما يجري حاليا إعادة جدولة العمليات غير الطارئة في المستشفيات العامة على أن يتم التواصل مع المرضى لتحديد مواعيدهم الجديدة في أقرب وقت ممكن.

وبين أن أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات تواصل استقبال الحالات على مدار الساعة بكامل جاهزيتها داعيا إلى مراجعة مراكز الرعاية الصحية الأولية (المستوصفات) في حالة الأعراض الصحية غير الطارئة إذ تعمل وفق أوقاتها المعتادة وتتوافر فيها الكوادر الطبية المؤهلة للتقييم والعلاج الأولي.

وأوضح أن ذلك يأتي تعزيزا لحسن توجيه الحالات وضمانا لانسيابية العمل في أقسام الطوارئ في المستشفيات وتمكينها من التركيز على الحالات الحرجة التي تتطلب تدخلا عاجلا وفوريا.

وشدد السند على أن وزارة الصحة مستمرة في تنفيذ خططها التشغيلية والاحترازية بكفاءة واقتدار بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية وحماية سلامة المجتمع في هذه المرحلة.