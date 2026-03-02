المجلس البلدي يوافق على المخطط الهيكلي للمنطقة الاقتصادية بالوفرة

المجلس البلدي في جلسته الرئيسية برئاسة عبدالله المحري

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري على طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر المخطط الهيكلي للمنطقة الاقتصادية بالوفرة بمساحة 7 كيلو مترات مربعة.

واشترط الطلب مراعاة المشروع الربط السككي بين مدينتي الكويت والرياض والتقيد بقانون حماية البيئة والاشتراطات التي تنظمها.

ووافق المجلس على ترقيم القطع في مناطق جابر العلي والمنقف والفحيحيل ومشروع تقسيم أرض خاصة واقعة في منطقة الشعب البحري كما وافق على تخصيص مواقع لمحطات الوقود العالمية.

ووافق على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مسار مجرور صرف مياه الأمطار في منطقة الفحيحيل إضافة لتخصيص موقع محطة ضخ مياه الصرف الصحي في منطقة الجهراء الصناعية الثانية.

كما وافق على طلب وزارة الشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات باستقطاع المساحة من الحيازة الزراعية رقم 96 بمنطقة الوفرة الزراعية.