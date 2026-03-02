وزير الداخلية: الجهات العسكرية جاهزة للتصدي ومنع أي عدوان قد يؤثر على سلامة وأمن الوطن

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح

قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أنه في ظل الأحداث الراهنة والأوضاع التي تمربها البلاد والمنطقة، وتداعيات الضربة الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإيرانية من وقوع إعتداءات إيرانية طالت أجواء وأراضي الوطن الحبيب، فإننا نؤكد جاهزية الجهات العسكرية – الجيش والشرطة والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام – للتصدي ومنع أي عدوان أو عمل عدائي قد يؤثر على سلامة وأمن الوطن.

كما نشدد على أن كافة أجهزة الدولة وجهاتها المختصة تقوم بواجباتها لضمان استمرار عمل المرافق العامة وتقديم خدماتها على مدار الساعة للحفاظ على تلبية حاجات ومتطلبات المواطنين والمقيمين.

وندعو أبناء الكويت الغالية والأخوة الوافدين والمقيمين على أرض الوطن المعطاء إلى الاطمئنان وعدم الخوف أو الهلع فالأزمات عابرة والشدائد لا تدوم وإنما تزيد الصفوف تماسكا وثقة بالله سبحانه ثم بقيادتنا السياسية حفظهما اللّه ورعاهما.

كما يجب الالتزام بتنفيذ كافة تعليمات الجهات الأمنية ومراعاة التعاميم الصادرة من الجهات الرسمية المختصة بالدولة دون غيرها، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار الكاذبة، وكذلك عدم إذاعة أو نشر أو تداول معلومات أو بيانات أو صور بأية وسيلة كانت من وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها تخص الأحداث الجارية بالمنطقة، وذلك عملا على التحلي بالمسئولية الوطنية باعتبار أن وعي الجميع والتزامه يسهم في حماية المجتمع ويعزز الثقة والاستقرار.

هذا مع التأكيد على أن أي محاولة لترويع المواطنين أو المقيمين بالبلاد بأية وسيلة كانت، أو تداول أو تناول أو تناقل الأخبار دون التحقق من صحتها بخصوص الأحداث الجارية وما قد بسببه من بلبلة وإثاره القلق بين الناس، يخضع للمساءلة القانونية، كما أن أي مخالفة لأحكام القوانين أو القرارات ستواجه بكل حزم وسيتم المحاسبة الفورية عليها.

حفظ اللّه الكويت الحبيبة برعاية قيادتها الحكيمة وأهلها الطيبين.