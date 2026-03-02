وزير التجارة يتفقد منطقة الشعيبة الصناعية وسير عملها في الظروف الاستثنائية

قام وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة أسامة بودي بزيارة ميدانية إلى منطقة الشعيبة اليوم الاثنين يرافقه مدير عام (هيئة الصناعة) بالتكليف شملان الجحيدلي وذلك تعزيزا لاستمرارية العمل في الظروف الاستثنائية.

وقالت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الزيارة تخللت لقاء مع مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ خالد سالم العبدالعزيز الصباح للوقوف ميدانيا على سير العمل بالمنطقة في ظل الظروف الراهنة ومتابعة جاهزية المرافق الحيوية واستمرارية العمليات التشغيلية.

وبينت أن الوزير تفقد إدارة محطات مياه التبريد ومركز الطوارئ في المنطقة علاوة على التأكد من سلامة وجاهزية المحطات والمرافق في تزويد المصانع المستفيده من مياه التبريد وعلى خطط الطوارئ لضمان الاستمرارية.

وأضافت أن الزيارة تأتي تأكيدا على أهمية التنسيق المشترك بين الجهات المعنية وتعزيز الجاهزية لضمان استمرارية العمل في واحدة من أهم المناطق الصناعية واللوجستية في دولة الكويت بما يدعم الاستقرار التشغيلي ويحافظ على كفاءة منظومة الإنتاج والخدمات.