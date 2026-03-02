لبنان: مقتل 31 شخصا وإصابة 149 في حصيلة أولية لغارات الاحتلال الاسرائيلي

صورة أرشيفية لقصف على لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم الاثنين مقتل 31 شخصا وإصابة 149 آخرين في حصيلة أولية للغارات التي شنها الاحتلال الاسرائيلي على الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة في بيان إن الحصيلة توزعت على الشكل التالي الضاحية الجنوبية 20 قتيلا و91 مصابا وفي الجنوب 11 قتيلا و58 مصابا.

وشهد لبنان فجر اليوم تصعيدا جديدا بعد إطلاق صواريخ من أراضيه باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وشن قوات الاحتلال الاسرائيلي غارات على الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية لبيروت.

وشهدت عدة مناطق لبنانية نزوحا كثيفا للسكان اثر تهديدات اصدرها جيش الاحتلال الاسرائيلي لبلدات في الجنوب والبقاع شرقا.