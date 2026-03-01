السفراء الخليجيون في واشنطن: الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة

مجلس التعاون الخليجي

أعرب سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية المعتمدين لدى الولايات المتحدة الامريكية في بيان مشترك اليوم الاحد عن ادانتهم واستنكارهم الشديدين للهجمات الصاروخية الايرانية الاخيرة التي استهدفت الدول الخليجية مؤكدين ان هذه الضربات تشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولهم وخرقا واضحا للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.

وقال السفراء الخليجيون في بيان صدر عن السفارة البحرينية في واشنطن بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتم ارسال نسخة منه الى وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو “نكتب اليكم لنعرب عن ادانتنا واستنكارنا الشديدين للهجمات الصاروخية الايرانية الاخيرة التي استهدفت دولا ذات سيادة في منطقة الخليج العربي”.

وأضاف البيان ان “هذه الضربات المتعمدة والمشينة تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدول المتضررة وسلامتها الاقليمية وتهديدا مباشرا لامنها واستقرارها وخرقا واضحا للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة”.

واوضح ان هذه الهجمات عرضت حياة المدنيين والمقيمين للخطر وألحقت اضرارا بالبنية التحتية المدنية وعطلت الملاحة الجوية والبحرية بما في ذلك الممرات المائية والدولية الحيوية وحولها كما انها تقوض الاستقرار الاقليمي وتهدد اسواق الطاقة العالمية وتظهر استهتارا صارخا بالمعايير الدولية الراسخة والنظام الدولي القائم على القواعد.

واكدت ان هذه الاعمال تمثل “تصعيدا غير مقبول ينذر بتوسيع نطاق المواجهة وزيادة زعزعة استقرار منطقة حساسة اصلا”.

وحمل البيان المشترك الحكومة الايرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعمال رافضا “اي تبرير او ذريعة تقدم لتبرير هذا العدوان او التحايل على مبادىء القانون الدولي”.

ودعا البيان الخليجي المشترك ايران بشكل قاطع الى الكف الفوري عن جميع اشكال التصعيد والامتناع عن المزيد من انتهاكات السيادة والامتثال التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة فيما دعا حكومة الولايات المتحدة الى ادانة هذا العدوان بأشد العبارات.

وشدد البيان المشترك على ان “منطقة الخليج لا تزال ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي العالمي والامن الدولي” مؤكدا وقوف الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي “صفا واحدا وحازما” في مواجهة هذه التهديدات.

كما اكد ان “امن كل دولة منها لا يتجزأ وان اي انتهاك لسيادة اي منها يشكل تهديدا لاستقرار الجميع” مشيرا الى التزام الدول الخليجية الراسخ بخفض التصعيد وحل النزاعات بالوسائل السلمية.

واكد البيان المشترك ان الدول الخليجية تحتفظ بحقها الاصيل في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي. واختتم البيان المشترك بالتأكيد على “التزامنا الثابت بالسلام والاستقرار وسيادة القانون ونتطلع الى استمرار القيادة الدولية لضمان المساءلة والردع والحفاظ على الامن الاقليمي والدولي”.