الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية احتجاجا على اعتداءات طالت أراضيه ودول عربية

استدعت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأحد القائم بأعمال السفارة الإيرانية في عمان وأبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى حكومته على الاعتداءات التي استهدفت أراضي الأردن ودول عربية شقيقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن الوزارة أبلغت القائم بالأعمال إدانتها الانتهاك الصارخ لسيادة الأردن وسيادة الدول العربية والخرق الواضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والتصعيد المرفوض الذي يهدد سلامة المواطنين والأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وأضاف المجالي أن الوزارة أبلغت القائم بالأعمال ضرورة الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف الأردن واحترام سيادته وسلامة أراضيه والالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وأكد أن الوزارة أبلغت القائم بالأعمال بشكل حاسم أن الأردن سيتخذ جميع الخطوات المتاحة واللازمة لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته.