وزير التجارة يحظر تصدير كافة أنواع السلع الغذائية حرصا على حماية المستهلك واستقرار الأسواق

وزير التجارة والصناعة أسامة بودي

أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي اليوم الأحد قرارا بحظر تصدير كافة أنواع السلع الغذائية حرصا على حماية المستهلك وتعزيز الاستقرار في الأسواق.

وقالت وزارة التجارة في بيان صحفي إن القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2026 يقضي بحظر تصدير كافة أنواع السلع الغذائية إلى خارج البلاد إلا بموافقة خطية مسبقة من وزير التجارة والصناعة.

وشددت الوزارة على أنه يعاقب كل من يخالف هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 موضحة أنه يسري العمل بالقرار لمدة شهر من تاريخ صدوره.

وأكدت استمرارها في متابعة الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.