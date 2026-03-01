سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء العراقي اطمأن خلاله على دولة الكويت وقيادتها وشعبها

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق محمد شياع السوداني

تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا مساء اليوم من دولة الرئيس محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق اطمأن خلاله معاليه على دولة الكويت وقيادتها وشعبها الكريم أعرب خلاله عن استنكار جمهورية العراق الشقيق الدائم لأي ضرر يقع على دولة الكويت مؤكدا معاليه على أهمية التعاون لتجاوز هذه الأزمة وضرورة التهدئة بين جميع الأطراف وتغليب لغة الحوار والحفاظ على أمن المنطقة.

هذا وقد نقل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال الاتصال تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لأخيه فخامة الرئيس عبداللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق.

هذا وقد عبر سمو ولي العهد حفظه الله عن شكره لدولة الرئيس محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق على هذه المبادرة.