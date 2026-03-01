وزير الخارجية يجدد إدانة دولة الكويت للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البلاد ويؤكد تمسكها بحق الدفاع عن نفسها

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الاستثنائي الـ50 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

جدد وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح إدانة دولة الكويت للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البلاد خلال اليومين الماضيين مؤكدا تمسك دولة الكويت بحق الدفاع عن نفسها استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ كافة التدابير اللازمة والمشروعة التي تتناسب مع طبيعة وحجم هذا العدوان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الشيخ جراح الصباح اليوم الأحد خلال ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الاستثنائي الـ50 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن العدوان الإيراني على دول المجلس والذي عقد عبر الاتصال المرئي وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وذكر البيان ان وزير الخارجية جدد خلال الاجتماع إدانة دولة الكويت للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البلاد خلال اليومين الماضيين باعتبارها انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت ومجالها الجوي وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

كما أكد تمسك دولة الكويت بحق الدفاع عن نفسها استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ كافة التدابير اللازمة والمشروعة التي تتناسب مع طبيعة وحجم هذا العدوان وبما يكفل صون سيادتها وحماية أراضيها وضمان أمن مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وثمن مواقف الدول الشقيقة والصديقة التضامنية مع دولة الكويت إزاء العدوان الإيراني السافر الذي تعرضت له البلاد مؤكدا في ذات السياق تضامن دولة الكويت التام مع كافة الدول الشقيقة التي تعرضت لهذا الهجوم الإيراني ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها.

كما شدد وزير الخارجية على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ وأي مساس بسيادة أي دولة عضو في المجلس هو مساس وتهديد مباشر للأمن الخليجي الجماعي.