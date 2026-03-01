وزير التعليم العالي يترأس اجتماعا لمتابعة الأوضاع الراهنة ويؤكد أولوية سلامة الطلبة داخل البلاد وخارجها

وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر الجلال ترأس اجتماعا لمتابعة الأوضاع الراهنة

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال اليوم الأحد اجتماعا ضم قيادات الوزارة والأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة لمتابعة مستجدات الأوضاع الراهنة مؤكدا أهمية ضمان سلامة الطلبة واستقرار العملية التعليمية داخل البلاد وخارجها.

وقال وكيل الوزارة الدكتور بدر البصيري في تصريح صحفي عقب الاجتماع إن سلامة الطلبة المبتعثين في الخارج تحظى باهتمام كبير من الوزارة وتأتي في مقدمة أولوياتها مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار مسيرتهم الدراسية في مختلف دول الابتعاث وذلك بناء على توجيهات مباشرة من الوزير بشأن استمرار المتابعة المباشرة لأوضاعهم.

ودعا البصيري الطلبة المبتعثين المتواجدين حاليا داخل البلاد في إجازة رسمية والذين ستستأنف دراستهم في دول الابتعاث قريبا إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة (inquiry@mohe.edu.kw) مؤكدا أنه سيتم الرد على استفساراتهم في أسرع وقت ممكن.

وشدد على أهمية تواصل الطلبة المبتعثين في دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية عبر أرقام المكاتب الثقافية المعلنة في الحسابات الرسمية للوزارة في حال حدوث أي طارئ.

وبين البصيري أن الوزارة على تنسيق مستمر مع الإدارة العامة للدفاع المدني بما يضمن سلامة العاملين في الوزارة واستمرارية العمل المؤسسي وفقا لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2026 بشأن تحديد عدد العاملين في الجهات الحكومية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.

ومن جانبه أكد الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة الدكتور جاسم العلي في تصريح مماثل عقب الاجتماع أن الأمانة العامة تتابع بشكل متواصل تطورات الأوضاع الراهنة بالتنسيق المستمر مع الجامعات والكليات الخاصة لضمان الجاهزية الكاملة والاستعداد لأي مستجدات مشددا على أن سلامة الطلبة والهيئتين الأكاديمية والإدارية تمثل أولوية قصوى.

وأوضح العلي ان مؤسسات التعليم العالي الخاصة تعمل وفق خطط الطوارئ المعتمدة والتي تشمل التأكد من جاهزية مراكز الإيواء واستيفاء اشتراطات السلامة بما يحفظ سلامة الجميع ويضمن بيئة تعليمية آمنة في مختلف الظروف.

وأشار إلى قيام الأمانة العامة بتفعيل قنوات تواصل عاجلة عبر البريد الإلكتروني emergency@puc.edu.kw وتطبيق (واتساب) 22924401 لاستقبال استفسارات الطلبة والرد عليها بشكل فوري مؤكدا الالتزام التام بالتعليمات والإرشادات الرسمية.