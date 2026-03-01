سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا من الرئيس الجزائري

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء اليوم من أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة اطمأن خلاله فخامته على دولة الكويت وقيادتها وشعبها الكريم بعد الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف الأراضي الكويتية.

معربا فخامته عن استنكار وإدانة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشديدين لهذا التعدي السافر والذي يعد انتهاكا لسيادة دولة الكويت وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

مؤكدا فخامته على وقوف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة إلى جانب دولة الكويت ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها واستعدادها لتسخير كافة طاقاتها لدعم دولة الكويت راجيا فخامته من المولى تعالى أن يحفظ دولة الكويت وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.

هذا وقد أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره وتقديره لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة متمنيا لفخامته دوام الصحة والعافية.