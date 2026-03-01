سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عمان

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان سلطنة عمان

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة اطمأن خلاله جلالته على دولة الكويت وقيادتها وشعبها الكريم بعد الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف الأراضي الكويتية.

معربا جلالته عن استنكار وإدانة سلطنة عمان الشديدين لهذا التعدي السافر والذي يعد انتهاكا لسيادة دولة الكويت ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

مؤكدا جلالته على وقوف سلطنة عمان الشقيقة إلى جانب دولة الكويت ودعمها لكافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها لحفظ سيادتها واستقرار أمنها واستعدادها لتسخير كافة إمكاناتها وطاقاتها لدعم دولة الكويت متضرعا جلالته إلى الباري عز وجل أن يحفظ دولة الكويت وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.

هذا وقد أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة متمنيا لجلالته موفور الصحة وتمام العافية.