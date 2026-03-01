سفير الكويت في لندن: لن ننسى تضحيات بريطانيا في حرب التحرير

سفير الكويت لدى المملكة المتحدة بدر المنيخ

قال سفير الكويت لدى المملكة المتحدة بدر المنيخ إن الدولة لن تنسى التضحيات التي قدمتها بريطانيا في حرب التحرير من الاحتلال العراقي مؤكدا أن مشاركة القوات البريطانية جاءت “انطلاقا من مبدأ الوقوف في وجه عدوان وترسيخا لقواعد القانون الدولي.” جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير المنيخ في مراسم إحياء الذكرى الـ35 لحرب تحرير دولة الكويت أمام النصب التذكاري الخاص بالجنود البريطانيين ال47 الذين فقدوا أرواحهم خلال (عملية غرانبي) بمقاطعة (ستافوردشاير) وسط إنجلترا.

وأكد السفير المنيخ أن مشاركة القوات البريطانية كانت رسالة واضحة بأن المملكة المتحدة تقف ضد جميع أشكال عدم العدالة مشيرا إلى أن “نحو 53 ألف جندي بريطاني قد شارك في واحدة من أكبر العمليات العسكرية الخارجية للمملكة المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية وذلك دفاعا عن الشرعية الدولية ومن أجل تحرير دولة ذات سيادة من الاحتلال العراقي”.

كما شدد السفير المنيخ على أن دولة الكويت لن تنسى الجنود الشجعان ال47 وتضحيات أسرهم مؤكدا أن ذكراهم ستظل حاضرة في الوجدان الوطني وفي التاريخ للأجيال القادمة.

وقد حضر المراسم إلى جانب أسر الجنود ال47 عدد كبير من كبار المسؤولين العسكريين البريطانيين السابقين وأعضاء سفارة دولة الكويت في لندن بالإضافة إلى أعضاء الملحقية العسكرية الكويتية في المملكة المتحدة.