سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس السوري أحمد الشرع

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء اليوم من أخيه فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة اطمأن خلاله فخامته على دولة الكويت وقيادتها وشعبها الكريم بعد الهجوم الإيراني السافر الذي استهدف الأراضي الكويتية.

معربا فخامته عن استنكار وإدانة الجمهورية العربية السورية الشديدين لهذا التعدي الآثم والذي يعد إنتهاكا لسيادة دولة الكويت وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

مؤكدا فخامته على وقوف الجمهورية العربية السورية الشقيقة إلى جانب دولة الكويت ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها واستعدادها لتسخير كافة إمكاناتها لدعم دولة الكويت راجيا فخامته من الباري جل وعلا أن يحفظ دولة الكويت وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.

هذا وقد أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره وتقديره لفخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.