الخطوط الكويتية: نقل المواطنين الراغبين بالعودة إلى الكويت من الوجهات التي توجد فيها طائرات الشركة إلى جدة ثم استكمال رحلتهم برا

الخطوط الجوية الكويتية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن استعدادها لنقل المواطنين الكويتيين الراغبين بالعودة إلى الكويت والذين لديهم حجوزات وتذاكر مسبقة في الوجهات المتواجدة بها طائرات الشركة حاليا وذلك من خلال نقلهم إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية على أن يتم استكمال رحلتهم برا إلى دولة الكويت.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الأحد إن ذلك يأتي في إطار التزام الخطوط الكويتية بمسؤوليتها الوطنية وحرصها على تسهيل عودة أبناء الوطن في هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة وذلك بالتنسيق مع جهات الدولة المختصة.

وأضافت أنه يمكن التواصل مع خدمة العملاء لمزيد من الاستفسار من خلال الرقم (171) من داخل الكويت أو الرقم 0096524345555 (داخلي 171) من خارج الكويت مبينة أنه يمكن الاستفسار أيضا من خلال خدمة الواتساب الهاتفية عبر الرقم 009651802050.