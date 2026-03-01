سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء اليوم من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اطمأن خلاله سموه على دولة الكويت وقيادتها وشعبها الكريم كما اطمأن حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه على دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق وذلك بعد الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف الأراضي الكويتية والإماراتية.

وقد أعرب الجانبان عن استنكارهما وإدانتهما الشديدين لهذا التعدي الآثم والذي يعد انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

مؤكدين سموهما أن هذا الاعتداء السافر على البلدين وعدد من الدول الشقيقة يمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها مؤكدين سموهما في الوقت ذاته على تسخير كافة طاقاتهما لدعم أمن المنطقة وصون استقرارها وعلى ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية.