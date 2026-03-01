وزير الكهرباء بالوكالة تتفقد مركز التحكم الوطني للاطمئنان على استقرار الشبكة الكهربائية

قامت وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالوكالة الدكتورة نورة المشعان اليوم الأحد بزيارة تفقدية إلى مركز التحكم الوطني للاطمئنان على استقرار الشبكة الكهربائية والاطلاع على مستجدات وضعها الفني أثر خروج عدد من الخطوط الهوائية عن الخدمة نتيجة سقوط بعض الشظايا الناجمة عن عملية التصدي لطائرات مسيرة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن “المشعان استمعت خلال زيارتها إلى شرح حول الإجراءات الفورية التي تم اتخاذها لإعادة توزيع الأحمال واحتواء الاهتزاز المؤقت في الشبكة” مؤكدة أن فرق الطوارئ باشرت أعمالها فورا وأن العمل جار لاستكمال الإصلاحات وفق أعلى معايير السلامة.

وأشادت المشعان بكفاءة الكوادر الوطنية وسرعة استجابتها مطمئنة إلى أن الوضع الكهربائي والمائي تحت السيطرة مع استمرار المتابعة على مدار الساعة لضمان استقرار الخدمة.

ودعت الله عز وجل أن يحفظ دولة الكويت وقيادتها الحكيمة وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله وأن يحمي الوطن من كل سوء ومكروه.