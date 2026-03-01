“الهلال الأحمر” يعقد اجتماعا طارئا لتعزيز الجاهزية ومتابعة الاستعدادات اللوجستية

مجلس إدارة (الهلال الأحمر) خلال الاجتماع الطاري بمقر الجمعية

عقد مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الأحد اجتماعا طارئا برئاسة رئيس مجلس الإدارة خالد المغامس وذلك في إطار متابعة المستجدات الإقليمية الراهنة وتعزيز الجاهزية والاستعدادات اللوجستية.

وقالت الجمعية في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مجلس الإدارة استعرض نتائج اجتماع لجنة العمليات والطوارئ الذي عقد ظهر أمس وما تضمنه من مراجعة خطط الطوارئ المعتمدة ورفع درجات الجاهزية للكوادر العاملة من المتطوعين والموظفين إضافة إلى تحديث الآليات التشغيلية وخطط التحرك الميداني.

وأكدت أن مجلس الإدارة جدد دعمه الكامل لجهود رئيس وأعضاء لجنة العمليات والطوارئ مشددا على أهمية الاستمرار في الجاهزية العالية وتعزيز التنسيق الداخلي والتكامل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بما يضمن سرعة الاستجابة وكفاءة الأداء عند الحاجة.

وأوضحت أنه تم الاطلاع على مستوى الاستعداد اللوجستي والتأكد من توافر المستلزمات الأساسية بما يمكن الجمعية من الاضطلاع بدورها الإنساني ضمن منظومة الاستجابة الوطنية إضافة إلى تخصيص عدد من المتطوعين على مدار الساعة في مقر الجمعية للبقاء على أهبة الاستعداد وتلبية أي طلبات قد ترد من الجهات المختصة.

وجددت تأكيدها الالتزام بدورها الوطني والإنساني والعمل بروح الفريق الواحد إلى جانب مؤسسات الدولة ومساندة جهودها في مواجهة أي طارئ انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية وثقة القيادة الرشيدة ودعم المجتمع الكويتي للعمل الإنساني.